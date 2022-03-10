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Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне санкций

«Известия»: около 65 процентов россиян незначительно уменьшат расходы на фоне санкций

Фото: Pixabay

Около 65 процентов россиян рассказали, что незначительно уменьшат расходы или не будут сокращать их вообще на фоне введения антироссийских санкций. Об этом говорится в исследовании сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, передают «Известия».

Всего более 35 процентов россиян отказались от сокращения своих расходов, около 25 процентов сократят их незначительно, 31 процент урежет свои траты, а около 9 процентов, напротив, собираются увеличить свои расходы.

В основном те, кто планирует сокращать расходы, сэкономят на путешествиях (47,6 процента). Кроме того, опрошенные планируют сократить затраты на рестораны и развлечения (31,6 процента). Еще 28 процентов респондентов собираются экономить на технике, по 23 процента на одежде или обуви, доставке еды и напитках навынос, а также 14 процентов на медицине и лекарствах. При этом почти 26 процентов опрошенных, напротив, не собираются экономить на путешествиях.

При этом еще половина участников опроса не будет сокращать траты на еду, 23 процента — на медицину и лекарства, 15 процентов — на одежду и обувь, 13 процентов — на развлечения и рестораны, 10 процентов — на технику.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. «Ашан», АТАК, «Окей» и «Магнит» установят ограничение наценок в размере 5 процентов.

Марина Совина
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