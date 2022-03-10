Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне санкций

«Известия»: около 65 процентов россиян незначительно уменьшат расходы на фоне санкций

Около 65 процентов россиян рассказали, что незначительно уменьшат расходы или не будут сокращать их вообще на фоне введения антироссийских санкций. Об этом говорится в исследовании сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, передают «Известия».

Всего более 35 процентов россиян отказались от сокращения своих расходов, около 25 процентов сократят их незначительно, 31 процент урежет свои траты, а около 9 процентов, напротив, собираются увеличить свои расходы.

В основном те, кто планирует сокращать расходы, сэкономят на путешествиях (47,6 процента). Кроме того, опрошенные планируют сократить затраты на рестораны и развлечения (31,6 процента). Еще 28 процентов респондентов собираются экономить на технике, по 23 процента на одежде или обуви, доставке еды и напитках навынос, а также 14 процентов на медицине и лекарствах. При этом почти 26 процентов опрошенных, напротив, не собираются экономить на путешествиях.

При этом еще половина участников опроса не будет сокращать траты на еду, 23 процента — на медицину и лекарства, 15 процентов — на одежду и обувь, 13 процентов — на развлечения и рестораны, 10 процентов — на технику.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. «Ашан», АТАК, «Окей» и «Магнит» установят ограничение наценок в размере 5 процентов.