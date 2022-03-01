Крупнейшие торговые сети ограничат цены на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. По информации РИА Новости, «Ашан», АТАК, «Окей» и «Магнит» установят ограничение наценок в размере 5 процентов.

Такое решение было принято совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. Механизм добровольных ограничений предполагает, что торговые сети зафиксируют наценки на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора», указано в сообщении ФАС.

«Окей» и «Магнит» введут ограничения с 1 марта, «Ашан» — с 3 марта. «По мнению службы, ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан», — заявили в ФАС.

Ранее 1 марта стало известно, что ретейлеры и производители колбас готовятся к возможному росту цен на мясо и закупают его впрок из-за сбоев в поставках и волатильности на валютных рынках. При этом Минсельхоз утверждает, что предложение мяса на российском рынке достаточно велико для сохранения стабильных цен.