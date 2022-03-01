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Российские производители колбас рассказали о возможном росте цен на мясо

Производители колбас приготовились к возможному росту цен на мясо из-за сбоев в поставках

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ретейлеры и производители колбас рассказали о возможном росте цен на мясо, пишет «Коммерсантъ». Такой прогноз бизнес объясняет сбоями в поставках и волатильностью на валютных рынках. При этом Минсельхоз утверждает, что мяса на российском рынке достаточно для сохранения стабильных цен.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, торговые сети и производители колбасных изделий уже начали готовиться к возможному подорожанию за счет закупок мяса впрок. Некоторым ретейлерам уже поступили уведомления о поставщиков о том, что цены могут вырасти, сообщил источник издания на рынке. В то же время собеседник газеты подчеркнул, что договоры производителем с крупнейшими сетями предполагает ограниченное число индексаций в определенный период времени.

Источник также добавил, что возможное повышение связано с трудностями в доставке продукции из граничащих с Украиной Курской и Белгородской областей. При этом Юшин сообщил, что сбои «не носят системный характер»: в случае отказа перевозчиков доставлять заказ всегда получается найти замену. Однако, по его словам, существенное осложнение наблюдается в доставке сырья в эти регионы по железной дороге.

О возможном повышении цен на свинину и мясо птицы также заявил и Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза. «Текущие форс-мажорные обстоятельства могут спровоцировать скачок эмоциональных закупок, а значит, и более выраженный рост цен», — указано в отчете центра. По данным аналитиков, на 27 февраля стоимость свинины на оптовом рынке была 155 рублей за килограмм, мяса птицы — 133 рублей за килограмм.

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Юшин прогнозирует, что производители вряд ли поднимут цены даже при росте себестоимости, так как в ближайшее время в России могут снизиться покупательная способность и спрос. В Минсельхозе газете рассказали, что по итогам января 2022 года в стране стали производить на 7,8 процента больше мяса год к году, и такая динамика способствует сохранению стабильной ценовой ситуации.

Из-за скачков курса в России также начались проблемы с поставками алкоголя. Крупнейшие импортеры и дистрибуторы алкогольной продукции — компании Simple и «Лудинг» — остановили отгрузки, объяснив решение нестабильностью на валютных рынках. Прогнозов по возобновлению поставок пока нет.

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Софья Ермакова
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