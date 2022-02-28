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Крупнейшие импортеры алкоголя в России остановили отгрузки

РБК: дистрибуторы алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — остановили отгрузки

Фото: Shutterstock

Крупнейшие импортеры и дистрибуторы алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — остановили отгрузки. Об этом сообщает РБК.

О приостановке отгрузки со стороны Simple сообщил у себя в Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко. «С сегодняшнего дня и на неопределенный срок, компания Симпл приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций и физ. лиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации», — говорится в сообщении.

Информацию об остановке отгрузок РБК подтвердили источники на ресторанном и алкогольном рынках. Представитель импортера «Лудинг» сообщил изданию, что также остановил поставки импортного алкоголя, прогнозов по их возобновлению пока нет. Как рассказывал президент Simple Group Максим Каширин в конце января, критическим для импортеров алкоголя будет подорожание евро до 90 рублей.

Курс доллара от TradingView

Курс доллара в ходе торгов 28 февраля на Московской бирже достиг 90 рублей, курс евро — 101,9 рубля. По валютным парам доллар и рубль, евро и рубль установлены границы ценового коридора. По доллару нижняя граница — 76,145, верхняя граница — 90 рублей; для евро ограничения определены в диапазоне от 85,6150 до 101,1925 рубля.

Ранее стало известно, что совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Регулятор объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий.

По оценкам JPMorgan, на фоне введения санкций российский ВВП сократится на 3,5 процента за год и на 20 процентов во втором квартале 2022-го. В банке добавили, что инфляция по итогам года может составить 10 процентов.

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Платон Щукин
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