Курс доллара достиг 90 рублей

Курс доллара в ходе торгов 28 февраля на Московской биржи достиг 90 рублей, курс евро — 101,9 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Из сообщения Мосбиржи, опубликованном перед началом торгов, следует, что по валютным парам доллар и рубль и евро и рубль установлены границы ценового коридора. По доллару нижняя граница — 76,145, верхняя граница — 90 рублей; для евро ограничения определены в диапазоне от 85,6150 до 101,1925 рубля.

Торги на фондовом и срочном рынке в 10:00 не открывались, о времени их начала будет известно позднее. Целесообразность открытия торгов оценит Банк России, о чем будет сообщено днем 28 февраля.

По данным Bloomberg, на рынке Forex доллар и евро к утру 28 февраля торговались на уровне около 113,5 рубля и 127 рубля соответственно.