Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс доллара достиг 90 рублей

Курс доллара на торгах 28 февраля достиг 90 рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Курс доллара в ходе торгов 28 февраля на Московской биржи достиг 90 рублей, курс евро — 101,9 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Из сообщения Мосбиржи, опубликованном перед началом торгов, следует, что по валютным парам доллар и рубль и евро и рубль установлены границы ценового коридора. По доллару нижняя граница — 76,145, верхняя граница — 90 рублей; для евро ограничения определены в диапазоне от 85,6150 до 101,1925 рубля.

Торги на фондовом и срочном рынке в 10:00 не открывались, о времени их начала будет известно позднее. Целесообразность открытия торгов оценит Банк России, о чем будет сообщено днем 28 февраля.

По данным Bloomberg, на рынке Forex доллар и евро к утру 28 февраля торговались на уровне около 113,5 рубля и 127 рубля соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России обратилось к украинцам
В Минобороны рассказали о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины
Греция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС
Российского патологоанатома приговорили за мошенничество
Во время референдума в Белоруссии задержали сотни человек
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины
Меган Маркл вышла в свет в платье и украшениях за 30 миллионов рублей
Рэпера Snootie Wild застрелили в США
Курс доллара достиг 90 рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.