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Экономика

Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей

Bloomberg: доллар и евро торгуются на рынке Forex, достигая 113,5 и 127 рублей

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов — они торгуются на рынке Forex около 113,5 рубля и 127 рублей соответственно. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Bloomberg.

Евро в рублях вырос на почти 35 процентов, доллар — почти на 33 процента.

24 февраля курсы основных иностранных валют к рублю на рынке Forex достигли исторических рекордов, подорожав на 9-10 процентов, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. В этот день были остановлены торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Мосбиржа сообщила, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы.

Марина Совина
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