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Торги на Санкт-Петербургской бирже остановлены

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги на всех рынках

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги на всех рынках вслед за Московской биржей, указано на сайте площадки. Когда торги вновь начнутся, не сообщается. Биржа напомнила, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.

На данный момент участникам запрещено подавать заявки и заключать договоры во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени. Ранее 24 февраля стало известно о том, что котировки рубля, акций и фьючерсов на Мосбирже уперлись в установленные площадкой границы, и торги также были приостановлены. В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов, курс доллара достиг 85 рублей.

Рынок начал снижаться после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава страны обратился к россиянам около 06:00 по московскому времени 24 февраля. Цель операции — «демилитаризация и денацификация Украины».

Позже Минобороны сообщило, что военные силы России осуществляют удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, угрозы гражданскому населению нет. По данным CNN, слышатся взрывы в крупных городах Украины. Однако в российском министерстве опровергли эту информацию и заявили о том, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

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Софья Ермакова
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