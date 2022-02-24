Минобороны России опровергло нанесение ударов по городам Украины
Минобороны РФ: Россия не наносит ракетных или авиационных ударов по городам Украины
В Минобороны России заявили о том, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом передает РИА Новости.
Российское ведомство также сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.