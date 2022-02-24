Курс доллара достиг 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 07:22 мск 24 февраля, за американскую валюту предлагают 85.291 рубля.

После 06:00 по московскому времени в социальных сетях начали массово появляться сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Мариуполе и других украинских городах. Неназванный представитель МВД Украины утверждает, что в Киеве и Харькове подверглись ракетным ударам военные командные пункты, а мэр Борисполя сообщил, что взрывы, раздавшиеся в районе одноименного киевского аэропорта, были ударами систем противовоздушной обороны по неопознанным беспилотным летательным аппаратам.

Многие сообщения пока не подтверждены.