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Российский рынок акций снизился

Российский рынок акций снизился более чем на 11 процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский рынок акций снизился более чем на 11 процентов в начале утренней сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 07:28 мск, акции Московской биржи снизились на 11,34 процента. Снижение происходит после заявления президента России Владимира Путина о принятии решения начать специальную военную операцию в Донбассе.

Также в ходе утренних торгов курс доллара достиг 85 рублей.

Марина Совина
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