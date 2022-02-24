Российский рынок акций снизился более чем на 11 процентов в начале утренней сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 07:28 мск, акции Московской биржи снизились на 11,34 процента. Снижение происходит после заявления президента России Владимира Путина о принятии решения начать специальную военную операцию в Донбассе.

Также в ходе утренних торгов курс доллара достиг 85 рублей.