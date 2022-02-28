Оценен ущерб от санкций для экономики России

Американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира JPMorgan оценил ущерб для российской экономики от введенных санкций. Об этом говорится в записке для клиентов Джахангира Азиза из JPMorgan, выдержки из нее приводит Reuters.

По оценкам аналитиков, российский ВВП сократится на 3,5 процента за год и на 20 процентов во втором квартале 2022-го. В банке добавили, что инфляция по итогам года может составить 10 процентов.

«Двумя опорами экономики даже в условиях замедления роста, растущей инфляции и высоких процентных ставок были "крепость" валютных резервов ЦБ РФ и профицит счета текущих операций России. Теперь их нет», — указано в записке.

Ранее стало известно, что мировые грузоперевозчики, доставляющие товары по морю, начали отказываться от поставок в Россию. Нарушения логистики уже начали сказываться на производстве автомобилей.

Как говорят в Кремле, экономическая реальность для России в настоящее время существенно изменилась. В правительстве анонсировали план спасения отечественной экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что санкционное давление на Россию растет. Москва при этом воспринимает вводимые ограничения как недружественные действия со стороны США, стран Евросоюза и некоторых других государств, главная цель которых — «нанести урон по тем или иным направлениям».