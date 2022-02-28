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Названы последствия санкций для доставки товаров в Россию

«Ъ»: перевозчики грузов начали отказываться от поставок в Россию по морю

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Мировые грузоперевозчики, доставляющие товары по морю, начали отказываться от поставок в Россию, пишет «Коммерсантъ». Такими последствиями для страны обернулись западные санкции и геополитическая обстановка. Нарушения логистики уже начали сказываться на производстве автомобилей.

Несколько контейнерных линий уже отказались принимать букинг доставок в Россию, другие пока приостановили бронирование только в отношении Украины. Еще в середине февраля объединенный военный комитет Lloyds (JWC) назвал российские и украинские воды Черного и Азовского моря зоной высокого военного риска — тогда эта мера отразилась лишь на стоимости страхования кораблей. Однако в настоящее время ситуация изменилась. «Дело не столько в политике, сколько в элементарной безопасности: никто не хочет попадания ракет в свои суда», — говорит основатель «VIG Транс» Игорь Ребельский.

Транспортная компания Shipco приостановила букинг в отношении России, Белоруссии и Украины, Hapag-Lloyd — в отношении России и Украины. Maersk перестал принимать заказы на доставку на Украину и запретил вход кораблей в украинские порты еще 24 февраля. В России сервисы работают как обычно, однако Maersk наравне с Mediterranean Shipping Company (MSC) предупредила своих клиентов о том, что в ближайшее время условия могут измениться. Перевозчик Yang Ming объявил, что с 25 февраля будет осуществлять импорт в Санкт-Петербург только при полной предоплате фрахта — по словам Ребельского, это решение стало «подстраховкой».

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Кроме того, некоторые суда перестали заходить в российские порты по решению капитанов, которые считают их опасной зоной и предпочитают не идти на риск. Источник «Ъ» на авторынке сообщил, что в цепочках поставок автокомпонентов возникли сбои из-за отказа украинских моряков заводить корабли в порты России — а именно украинцы составляют значительную часть экипажей в регионе. О проблемах с логистикой говорят и на других рынках, в том числе продуктов и стройматериалов. Глава таможенного брокера KBT Юлия Шленкская добавила, что Украина начала задерживать суда, идущие транзитом через ее порты в Россию. От транзита грузов через территориальные воды Украины в Россию уже отказалась Турция.

Ранее в феврале стало известно, что Япония прекратила экспорт в Россию подержанных автомобилей. В качестве причины японские поставщики назвали высокую волатильность российской валюты, из-за которой непонятно, как изменится стоимость автомобиля за несколько дней или одни сутки.

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Софья Ермакова
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