Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония остановила поставки подержанных машин в Россию

«Дром» сообщил о прекращении импорта японских подержанных автомобилей в Россию

Фото: Globallookpress.com

Импорт в Россию подержанных автомобилей из Японии временно прекращен. По состоянию на утро 25 февраля российские компании, занимающиеся покупкой машин на аукционах, останавливают прием ставок, сообщает автомобильный портал «Дром».

Причиной такой ситуации названа высокая волатильность российской валюты, из-за которой непонятно, как изменится стоимость автомобиля за несколько дней или одни сутки.

Кроме того, по данным владивостокского портала VL.ru, был отменен рейс судна Viking Coral, компания отказалась идти в Россию. Позднее стало известно, что его заменили другим, с помощью которого во Владивосток доставят уже купленные машины.

Переводы в Японию принимают только в долларах, однако по состоянию на сегодня они проходят. Официального подтверждения о прекращении торговой деятельности между двумя странами в этой сфере нет.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор предположил, что в связи с геополитическим фактором популярность автомобилей концерна среди россиян резко возрастет. По его словам, этому поспособствует самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
Друзья спасли замерзавшего несколько дней в ручье лося
В Госдуме предложили альтернативу Зеленскому в диалоге с Россией
Политолог назвал единственный верный шаг для Зеленского
В Петербурге отменили более 200 рейсов
Стало известно об атаке на информационные ресурсы Севастополя
ЕС продолжит принимать пакеты санкций против России
Китай временно отказался от российской нефти
Стало известно о стрельбе у правительственного квартала в Киеве
В Чехии заговорили о способности продержаться 40 дней без российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.