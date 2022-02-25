Япония остановила поставки подержанных машин в Россию

Импорт в Россию подержанных автомобилей из Японии временно прекращен. По состоянию на утро 25 февраля российские компании, занимающиеся покупкой машин на аукционах, останавливают прием ставок, сообщает автомобильный портал «Дром».

Причиной такой ситуации названа высокая волатильность российской валюты, из-за которой непонятно, как изменится стоимость автомобиля за несколько дней или одни сутки.

Кроме того, по данным владивостокского портала VL.ru, был отменен рейс судна Viking Coral, компания отказалась идти в Россию. Позднее стало известно, что его заменили другим, с помощью которого во Владивосток доставят уже купленные машины.

Переводы в Японию принимают только в долларах, однако по состоянию на сегодня они проходят. Официального подтверждения о прекращении торговой деятельности между двумя странами в этой сфере нет.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор предположил, что в связи с геополитическим фактором популярность автомобилей концерна среди россиян резко возрастет. По его словам, этому поспособствует самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей.