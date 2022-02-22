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Спросу на автомобили Lada предсказали взлет из-за геополитики

В «АвтоВАЗе» предсказали увеличение потребления российских товаров

Фото: Thomas Körbel / Globallookpress.com

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России и возможные санкции Запада могут привести к увеличению потребления российских товаров. В том числе из-за напряженной геополитической ситуации может произойти взлет спроса на автомобили Lada, сказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, передает РБК.

«Мы можем увидеть рост национальной гордости, которая подвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — предсказал он. Мор добавил, что компания прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций.

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Ранее «АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta. Например, у нее появилась новая светодиодная передняя оптика. Базовая стоимость новой версии не будет превышать один миллион рублей. Старт продаж запланирован на первое полугодие этого года.

В январе продажи новых автомобилей Lada в ЕС увеличились в годовом выражении в 2,5 раза.

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Платон Щукин
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