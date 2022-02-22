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«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Vesta

«АвтоВАЗ» провел презентацию обновленной Lada Vesta

Изображение: АО «АВТОВАЗ»

«АвтоВАЗ» начал производство новой серийной Lada Vesta с приставкой NG (New Generation). Автогигант называет новинку следующим поколением, но по сути это обновленная версия, пишут «Известия».

Компания провела презентацию модели, показав экстерьер. У Vesta появилась новая светодиодная передняя оптика, противотуманные фары и фонари. Такой набор можно увидеть впервые в оснащении продукции российского автопрома. Однако подобная оптика будет только в топовой комплектации.

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Также появилась перелицованная крышка багажника с парой новых выштамповок и дополнительным датчиком парковки на бамперах. Новинку выделяет также дизайн колесных дисков диаметром 16 и 17 дюймов. Кроме того, дизайн решетки радиатора обновленной Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. Также улучшена система безопасности.

В «АвтоВАЗе» отметили, что базовая стоимость не будет превышать один миллион рублей. Старт продаж запланирован на первое полугодие 2022 года.

В январе продажи новых автомобилей Lada в ЕС взлетели в годовом выражении в 2,5 раза. Европейцы приобрели 154 автомобиля. Lada стала самой популярной маркой автомобиля в России, а ее наиболее востребованными моделями оказались Granta, Vesta и Kalina.

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Платон Щукин
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