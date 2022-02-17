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Европейцы начали скупать автомобили Lada

Европейцы купили 154 новых автомобиля Lada в январе

Фото: РИА Новости

В январе продажи новых автомобилей Lada в ЕС взлетели в годовом выражении в 2,5 раза. Европейцы купили 154 автомобиля, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В январе прошлого года в регионе был продан 61 автомобиль Lada.

В целом реализация новых авто в ЕС упала на шесть процентов в годовом выражении, достигнув исторического минимума в 682,596 тысячи машин. В ACEA ожидают, что в 2022 году ситуация с дефицитом чипов начнет стабилизироваться и количество регистраций автомобилей вернется к росту, увеличившись на 7,9 процента.

Ранее Lada стала самой востребованной маркой автомобиля в России, а ее наиболее популярными моделями оказались Granta, Vesta и Kalina. Далее расположились марки Hyundai с моделями Solaris и Creta, а также KIA с Rio, Sportage и Ceed.

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Россиянам из-за общемирового дефицита микросхем для электронных блоков управления в 2022 году ранее предрекли резкий рост цен на легковые автомобили. Рост цен наблюдается уже в начале года. Стоимость своих моделей подняли Lada, KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Mazda и Volkswagen.

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Платон Щукин
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