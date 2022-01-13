Россиянам предрекли резкий рост цен на легковые автомобили в 2022 году

Россиянам из-за общемирового дефицита микросхем для электронных блоков управления в 2022 году предрекли резкий рост цен на легковые автомобили. Об этом сообщает 32.ru, ссылаясь на автоэкспертов.

По мнению специалистов, главная проблема заключается в том, что выпуск микросхем может занимать до полугода. Процесс включает в себя два цикла: первый — выращивание кремниевых кристаллов, а второй — их установка в корпуса. Автопроизводители в данной ситуации столкнулись именно с дефицитом кремниевых кристаллов.

Рост цен наблюдается уже в начале года. Стоимость своих моделей подняли Lada, KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Mazda и Volkswagen.

Автоэксперты считают, что в скором времени на повышение цен придется пойти и производителю Skoda. Скорее всего, повышение пройдет в две волны, первый рост будет уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Sony собирается решить проблему дефицита консолей PS4. Японская компания продолжит выпускать игровую приставку в течение 2022 года. Решение вызвано тем, что в глобальной цепочке поставок компонентов для консолей нового поколения наблюдается сбой.