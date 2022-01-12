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Sony решит проблему дефицита консолей

Bloomberg: Sony увеличит производство PlayStation 4 ради снижения дефицита консолей

Фото: Nikita Kostrykin / Unsplash

Sony решила увеличить производство консолей PS4, чтобы снизить дефицит консолей. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источникам агентства, японская компания продолжит выпускать PlayStation 4 в течение 2022 года. Решение вызвано тем, что в глобальной цепочке поставок компонентов для производства PS5 наблюдается сбой. В консоли прошлого поколения используются менее продвинутые чипы и более дешевые компоненты, также устройство проще в сборке. Таким образом Sony планирует снизить глобальную нехватку игровых приставок.

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Инсайдеры рассказали, что Sony планирует выпустить до конца года миллион единиц PS4. Хотя в компании никогда не раскрывали планы по завершению производства PlayStation 4, источники рассказали, что ранее корпорация планировала остановить выпуск приставок в 2021 году.

По словам двух источников, увеличение заказов в перспективе даст Sony больше свободы действий при ведении переговоров с поставщиками. Представитель компании сообщил журналистам, что Sony действительно продолжит выпуск консолей прошлого поколения.

PlayStation 4 вышла на рынок в 2013 году. По оценке Bloomberg, популярная приставка разошлась тиражом около 116 миллионов единиц.

В конце лета аналитики сообщили, что Sony продолжит выпускать эксклюзивные игры и для консоли прошлого поколения. По оценке специалистов, компания будет поддерживать PlayStation 4 как минимум до 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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