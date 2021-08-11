Описано будущее PlayStation 4

Sony продолжит выпускать эксклюзивные игры и для консоли прошлого поколения. Об этом сообщает издание GamingBolt.

Журналисты ссылаются на аналитика Майкла Пахтера (Michael Pachter), который описал будущее приставки прошлого поколения Sony. По его словам, руководители корпорации пока что не могут игнорировать пользователей PlayStation 4 и в ближайшие годы вынуждены выпускать новые игры как для PS5, так и для PS4.

По мнению Пахтера, японская компания сможет разрабатывать новые эксклюзивы исключительно для последнего поколения консолей тогда, когда будет иметь достаточную базу пользователей PlayStation 5. «Они не могут по-настоящему игнорировать PS4, пока у них не будет достаточно PS5», — заметил Пахтер. В противном случае корпорация рискует не получить от конкретного тайтла прибыли. «Если у вас нет более 7-8 миллионов пользователей PS5, вы просто не сможете этого сделать», — заметил аналитик.

В этой связи Майкл Пахтер уверен, что Sony и ее партнерские студии будут выпускать эксклюзивные игры на консоли предыдущего и нового поколений как минимум до 2023 года. При сохранении дефицита PS5 эксклюзивы будут выходить на старых приставках и в течение всего 2023 года.

В начале лета глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что приставка PlayStation 4 будет оставаться на рынке до 2023 года. Также в SIE уверены, что основной доход с продаж игр будут генерировать как раз пользователи PS4. PlayStation 4 появилась на рынке в ноябре 2013 года.