Sony начала зарабатывать на PlayStation 5

Sony начала получать прибыль от продаж приставок нового поколения. Об этом сообщает Bloomberg.
Факт, что японская корпорация начала зарабатывать на продажах PlayStation 5 (PS5), отметил финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki). По его словам, базовая модель приставки за 499 долларов перестала быть убыточной. Тем не менее младшая модель серии, не имеющая дисковода и доступная на 100 долларов дешевле, все еще не приносит компании прибыли. Sony компенсирует затраты на ее производство продажей сопутствующих аксессуаров.
Также известно, что корпорация старается компенсировать связанные с производством затраты на продаже консоли прошлого поколения PlayStation 4 (PS4). Спрос на данную модель остается стабильным на фоне дефицита приставок нового поколения. За последний квартал Sony продала 500 тысяч единиц PS4, в результате чего общее количество проданных приставок данного поколения достигло отметки в 116,4 миллионов штук.
Отмечается, что PS4 перестала быть убыточной примерно через шесть месяцев после старта продаж консоли.
Журналисты отметили, что главный конкурент Sony в этом сегменте — Microsoft — не раскрывает статистики продаж. Однако американской корпорации в ходе судебного разбирательства между Apple и Epic Games пришлось раскрыть информацию о том, что она зарабатывает как минимум на реализации игр и подписок на онлайн-сервисы для Xbox.
Ранее стало известно, что высокий спрос на игровую консоль PlayStation 5 спровоцировал рост операционной прибыли компании Sony в первом квартале более чем на четверть. В мае топ-менеджеры Sony сообщили своим инвесторам, что в июне PlayStation 5 перестанут продавать в убыток, так как цена консоли превысит стоимость ее производства.