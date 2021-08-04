PlayStation 5 принесла Sony миллиарды

Стабильно высокий спрос на игровую консоль PlayStation 5 спровоцировал рост операционной прибыли компании Sony в первом квартале более чем на четверть. По информации CNBC, доход корпорации до вычета налогов и прочих обязательных отчислений увеличился на 26,3 процента.

Финансовый год в Японии длится с 1 апреля по 31 марта. Согласно отчету Sony, операционная прибыль холдинга за первые три месяца этого года составила 280,1 миллиарда иен (2,56 миллиарда долларов). Годом ранее этот показатель равнялся 221,7 миллиарда иен (2,02 миллиарда долларов).

Новую приставку PlayStation 5 корпорация презентовала в ноябре 2020 года. В условиях пандемии консоль приобрела большой спрос, и продажи компании остаются стабильно высокими на протяжении нескольких месяцев. Опрошенные финансовым сервисом Refinitiv аналитики прогнозировали среднюю прибыль Sony в 207,96 миллиарда иен (1,899 миллиарда долларов) в первом квартале. Похожие ожидания были и внутри корпорации — руководство рассчитывало на снижение популярности устройств и контента по мере ослабления карантина, связанного с коронавирусом.

Однако в связи с новыми волнами заболеваемости COVID-19 по всему миру, многие ограничения все еще остаются в силе. Оценив ситуацию, специалисты видеоигрового холдинга повысили ожидаемый доход к концу финансового года до 980 миллиардов иен (8,95 миллиарда долларов). Прогноз вырос на 50 миллиардов иен — до появления новых данных в марте аналитики рассчитывали увидеть прибыль в 930 миллиардов (8,49 миллиарда долларов).

Тем не менее финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил о возможном препятствии на пути к наращиванию объемов производства PlayStation 5 и других электронных устройств. Оно заключается в мировой нехватке полупроводников, вызванной торговыми войнами корпораций и пандемией. Тотоки заявил, что по этой причине Sony, вероятно, не сможет полностью удовлетворить растущий спрос на игровые консоли. В мае компания заявила, что планирует продать 14,8 миллиона приставок в текущем финансовом году.