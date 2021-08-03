В Sony раскрыли лучший SSD для PlayStation 5

Одним из лучших сторонних накопителей для приставки PS5 является решение от Western Digital. Об этом в своем Twitter сообщил главный инженер проекта PlayStation Марк Церни (Mark Cerny).

Церни опубликовал в своих соцсетях фотографию NVMe-накопителя от Western Digital, поддерживающего скорость передачи данных до 7000 мегабит в секунду. «Решение для нашей очень активной семьи с двумя игроками PS5? Его и ее SSD», — подписал изображение топ-менеджер компании.

Судя по всему, в Sony также поддерживают накопители от Seagate. В частности, Марк Церни лайкнул твит пользователя, который предложил модель FireCuda 530 в качестве SSD-диска для приставки нового поколения. Согласно раскрытым журналистами данным, выбранный Церни накопитель от Western Digital доступен в версиях 500 гигабайт, один и два терабайта.

В конце июля Sony разрешила участникам программы бета-тестирования устанавливать на консоли PS5 сторонние накопители. Для приставки нового поколения можно использовать любые совместимые NVMe-накопители с интерфейсом PCIe 4.0 и минимальной скоростью чтения 5,5 гигабит в секунду. В консолях Xbox Series X/S для расширения памяти можно использовать только специальные накопители от компании Seagate.