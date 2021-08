Названы лучшие эксклюзивы для PlayStation

Выпущенная в 2018 году God of War была признана лучшей игрой-эксклюзивом для PlayStation по версии IGN. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисты медиа выбрали десять лучших по их мнению эксклюзивных игр для PlayStation, когда-либо выходивших на консолях Sony. Занявшую первое место God of War назвали «шедевром, символизирующим стремление PlayStation к первоклассному качеству». На втором месте оказался оригинальный тайтл The Last of Us, который отметили за напряженный игровой процесс и красивое художественное оформление. Замыкает топ-3 Marvel's Spider-Man, которую авторы описали как одну из лучших когда-либо созданных игр с открытым миром.

В рейтинг также вошли Uncharted 2: Among Thieves, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, Infamous 2 и Gran Turismo 3: A-Spec.

«Это все игры от собственных студий Sony или студий, которые она приобрела позже», — отметили журналисты. В этой связи в список не попали игры, созданные сторонними разработчиками, вроде Metal Gear Solid или Bloodborne.

В конце мая стало известно, что Sony намерена и дальше выпускать эксклюзивы PlayStation на ПК — в частности, игру Uncharted 4. В компании положительно оценили опыт портирования игровых эсклюзивов на другие платформы. Например, релиз бывших уникальными для PS игр увеличивает фанатскую базу и открывает новые рынки — Китая, России и Индии.