Названы самые востребованные автомобили у россиян

Россияне в 2021 году чаще всего покупали иномарки японских и корейских фирм, но самой востребованной маркой традиционно оказалась российская Lada, сказано в исследовании «СберАвто», имеющимся в распоряжении РИА Новости.

«Самой востребованной маркой автомобиля остается Lada (ей отдали предпочтение 15 провентов покупателей), а ее наиболее популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. Далее расположились марки Hyundai с моделями Solaris и Creta, а также KIA с бестселлерами Rio, Sportage и Ceed», — говорится в исследовании.

Наиболее приобретаемыми моделями назвали Hyundai Solaris, Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus, а также Volkswagen Polo. 20 процентов автомобилистов покупали через «СберАвто» транспортные средства японских компаний, 19 процентов — корейских, 17 процентов — российских, 15 процентов — немецких, по семь процентов — китайских и французских.

Примечательно, что лишь 18 процентов сделок было проведено с новыми автомобилями, а 72 — с подержанными. 60 процентов машин были куплены в кредит. В пятерку городов, в которых чаще всего приобретались средства передвижения, вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж.

Эксперты также посоветовали тем, кто задумывается о продаже своего авто, сделать это сейчас, поскольку в настоящее время это является более выгодным, чем полгода назад. Тем же, кто, наоборот, планирует купить машину, стоит обратить свой взор на недефицитные модели, а при поиске рассмотреть доступные предложения не только в своем регионе.

Ранее стало известно, что подержанные автомобили стали выгодной инвестицией в 2021 году. Цены на них растут быстрее, чем биткоин и другие активы, утверждает президент исследовательской компании Bianco Research Джим Бьянко.