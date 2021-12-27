Подержанные автомобили стали лучшим вложением

Подержанные автомобили стали выгодной инвестицией в 2021 году, передает CNBC. Цены на них растут быстрее, чем биткоин и другие активы, утверждает президент исследовательской компании Bianco Research Джим Бьянко.

«Если вы хотите знать, что стало лучшим вложением в 2021 году, то это подержанный автомобиль. Он дорожает быстрее, чем фондовый рынок, а в последнее время быстрее, чем некоторые криптовалюты», — сказал Джим Бьянко, который проанализировал рынок на основе индекса цен на подержанные автомобили Manheim, предназначенный для отслеживания ценовых тенденций на рынке.

«За последние четыре месяца подержанные автомобили подорожали более чем на 20 процентов, что стало рекордным ростом. Это не только больше, чем S&P, но и чем сам биткоин. Стоимость продолжает расти. Пика на данный момент нет», — сказал Бьянко. Биткоин вырос примерно на 5 процентов за последние четыре месяца, S&P 500 вырос на 26 процентов в этом году.

Бьянко обратил внимание на два фактора, которые влияют на повышение цен на рынке подержанных автомобилей. Первый — это ценообразование на новые автомобили из-за дефицита полупроводников.

По данным американской компании Kelley Blue Book, которая занимается оценкой транспортных средств и исследованиями в области автомобилестроения, цены на автомобили находятся на рекордно высоком уровне. В ноябре средняя цена нового автомобиля составила 46320 долларов, а подержанного — 27569 долларов, что на 27 процентов больше, чем в то же время в прошлом году.

Второй фактор — спекулянты, которые хотят перепродать автомобили. «То, что мы видим на рынке подержанных автомобилей, — это спешка людей, которые хотят их купить, и спешка людей, которые хотят ими спекулировать. Покупайте их сейчас, потому что дальше они будут только дорожать», — отметил Бьянко.

Джим Бьянко заметил, что у рынка подержанных автомобилей есть все признаки «пузыря». «Цены на подержанные автомобили должны падать с течением времени, а не наоборот. Тем не менее, в этом году они подорожали на 50 процентов», — добавил Бьянко. По его словам, рост цен может продолжаться еще год, а может — еще две недели. Активность вокруг рынка подержанных авто — это, скорее всего, растущий «пузырь», который может «лопнуть» в любой момент, считает Бьянко.

В России покупка автомобиля с пробегом стала гораздо выгоднее, чем приобретение нового. Аналитики компании «АвтоСпецЦентр» прогнозируют, что на фоне нехватки чипов положительная динамика в сегменте машин с пробегом сохранится и в 2022 году. Эксперты утверждают, что после пяти лет эксплуатации цена на автомобиль практически не снижается, и продать его возможно примерно за те же деньги. Такое правило работает и для десятилетних автомобилей — при невысокой цене и хорошем состоянии они почти не теряют в цене на вторичном рынке.