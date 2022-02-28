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Правительство анонсировало план спасения экономики России

Премьер Мишустин анонсировал план поддержки российской экономики в условиях санкций

Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал план правительства по спасению и экономики России и ее поддержки в условиях санкций. Его заявление приводится в Telegram-канале правительства.

По словам Мишустина, санкционное давление на Россию растет. Москва при этом воспринимает вводимые ограничения как недружественные действия со стороны США, стран Евросоюза и некоторых других государств, главная цель которых — «нанести урон по тем или иным направлениям».

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«Иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей», — отметил Мишустин.

Меры, по его словам, в первую очередь коснутся технических аспектов движения денежных средств и развития проектов по замещению импортных комплектующих. «Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, призвав мониторить ситуацию в режиме реального времени по каждому направлению.

Россия столкнулась с санкциями со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Японии и некоторых других стран. В частности, они коснулись запрета на валютные операции некоторых банков, блокировки персональных активов чиновников и бизнесменов, а также запрета на поставки в Россию определенных комплектующих.

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Платон Щукин
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