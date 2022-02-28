Кремль заявил о существенном изменении экономической реальности для России

Экономическая реальность для России в настоящее время существенно изменилась. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в связи с этим глава государства проведет встречу с членами правительства и главой Центробанка и обсудит с ними вопросы экономики.

Так, на мероприятие, запланированное на середину понедельника, 28 февраля, будут приглашены премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также, возможно, другие представители администрации президента.

В отношении России российских банков и госкомпаний на фоне специальной военной операции России в Донбассе введены многочисленные санкции. В частности, в списки попали Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк, а также предприятия «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш» и «Ростех», ракетно-космический центр «Прогресс» и авиационный завод КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре, который производит самолеты «Су».