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ЕС утвердил очередной пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил четвертый пакет экономических и персональных санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Франции в ЕС.

Постоянный представитель Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) рассказал, что совет постпредов стран-членов объединения утвердил набор ограничений, о котором уже сообщалось ранее.

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«Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики», — сообщила французская миссия в ЕС.

В ТАСС уточнили, что санкционный пакет включил в себя приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок решил заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.

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Николай Чигасов
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