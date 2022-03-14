В США не увидели признаков деэскалации со стороны России на Украине

Джен Псаки заявила, что США не видят признаков деэскалации со стороны России на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят признаков деэскалации со стороны России в рамках спецоперации на Украине. Об этом она сообщила в ходе регулярного брифинга для журналистов, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему считаем, что, несмотря на слова, которые произносятся на этих переговорах, дипломатия требует добросовестного взаимодействия для предотвращения эскалации. <...> И на данный момент мы не видим никаких свидетельств того, что президент [России Владимир] Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию».