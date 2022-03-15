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В США заявили о сокрушении экономики России

Джен Псаки заявила, что США и их союзники сокрушили с помощью санкций экономику России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

США и их союзники путем введения экономических санкций из-за ситуации на Украине полностью сокрушили российскую экономику. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Мы полностью сокрушили его [президента РФ Владимира Путина] экономику», — сказала она.

Она также добавила, что США предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, поэтому они могут сопротивляться «намного дольше, чем рассчитывало российское руководство».

14 марта Европейский союз (ЕС) утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой военной операции на Украине. Постоянный представитель Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) рассказал, что совет постпредов стран-членов объединения утвердил набор ограничений, о котором уже сообщалось ранее.

Марина Совина
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