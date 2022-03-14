В Госдуме предложили уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций

В «Единой России» предложили ввести уголовное наказание за антироссийские санкций

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил ввести уголовное наказание для руководства иностранных компаний, которые примут решение исполнять антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» разработает ряд поправок в законодательство, которые сделают эту меру возможной.

Сам Турчак заявил, что данная мера является вполне обоснованной, поскольку исполнение западных санкций приведет к прямому ухудшению экономической ситуации внутри страны. Он также сравнил это с мерами административной и уголовной ответственности за призывы к санкциям против России, которые были недавно введены в российское законодательство.

Турчак отметил, что на рынке часто наблюдаются ситуации, когда российские компании, в том числе и государственные, отказываются от работы с попавшими под санкции банками, поскольку сами не хотят оказаться в санкционном списке.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в парламенте сейчас готовится третий пакет антисанкционных мер. Работа над ним ведется в тесной кооперации с правительством, а сам пакет мер, по словам политика, будет «достаточно интересный».