Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций

В «Единой России» предложили ввести уголовное наказание за антироссийские санкций

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил ввести уголовное наказание для руководства иностранных компаний, которые примут решение исполнять антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» разработает ряд поправок в законодательство, которые сделают эту меру возможной.

Сам Турчак заявил, что данная мера является вполне обоснованной, поскольку исполнение западных санкций приведет к прямому ухудшению экономической ситуации внутри страны. Он также сравнил это с мерами административной и уголовной ответственности за призывы к санкциям против России, которые были недавно введены в российское законодательство.

Турчак отметил, что на рынке часто наблюдаются ситуации, когда российские компании, в том числе и государственные, отказываются от работы с попавшими под санкции банками, поскольку сами не хотят оказаться в санкционном списке.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в парламенте сейчас готовится третий пакет антисанкционных мер. Работа над ним ведется в тесной кооперации с правительством, а сам пакет мер, по словам политика, будет «достаточно интересный».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому
Санкции США против России помогли Tesla
Украина анонсировала возможный обмен военнопленными с Россией
Замминистра обороны России провел церемонию награждения в военном госпитале
Роскошный курорт опустел без российских олигархов
В Подмосковье запустили горячую линию для потерявших работу россиян
В Госдуме предложили уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций
Россиянин на Jaguar напал на детей с топором в последней очереди в «Макдоналдс»
В Донбассе подняли из шахты застрявших из-за обстрела горняков
В больницы Донецка доставили десятки людей после падения украинской ракеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.