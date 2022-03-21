В Белом доме сообщили, что США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки России

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в беседе с CBS заявил , что Вашингтон предупредил Китай о последствиях в случае поддержки России.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не станут публично раскрывать, какие последствия могут ждать Пекин. «Мы предельно четко заявили Китаю касательно любой поддержки этого вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в контексте обхода введенных против нее санкций», — заявил он.

Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военную помощь. Дипломат опроверг информацию о предоставлении России военной помощи, заявив, что она не соответствует действительности. Посол отметил, что Китай остается на стороне мира и призывает к прекращению огня.