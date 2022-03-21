В США назвали условие для отмены санкций против России
Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он сообщил об этом в интервью CBS, его слова приводит ТАСС.
Первое, что РФ должна сделать для отмены санкций США — остановить спецоперацию на Украине, отметил Сингх.
По его словам, в настоящее время и близко не подошли «к этому моменту». Сингх также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял о необходимости остановить конфликт для прекращения экономической изоляции России.
Ранее российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.