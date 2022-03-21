В США назвали условие для отмены санкций против России

Белый дом заявил, что Россия должна остановить спецоперацию на Украине для отмены санкций

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он сообщил об этом в интервью CBS, его слова приводит ТАСС.

Первое, что РФ должна сделать для отмены санкций США — остановить спецоперацию на Украине, отметил Сингх.

По его словам, в настоящее время и близко не подошли «к этому моменту». Сингх также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял о необходимости остановить конфликт для прекращения экономической изоляции России.

Ранее российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.