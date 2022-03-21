Санкции против России сочли «коллективной болью для всех»

Джон Кавулич заявил, что санкции Запада против России станут «коллективной болью для всех»

Президент торгово-экономического совета США — Куба Джон Кавулич счел санкции против России «коллективной болью для всех» сторон. Он заявил об этом в интервью «Известиям».

При этом, по его словам, Запад не будет снимать ограничения против Москвы даже после окончания спецоперации на территории Украины.

Кавулич предположил, что замороженные валютные счета России вряд ли когда-то ей вернутся, поскольку, скорее всего, будут отданы Украине и соседним странам, принявшим украинских беженцев. Он также сравнил антироссийские ограничения с рестрикциями, под которыми живет Куба.

«Санкции против России являются гораздо более всеобъемлющими, чем санкции против Кубы. Основное отличие сегодня заключается в том, что у Российской Федерации имеется более глубокий "резервуар" для поглощения санкций и она не страдает от наличия коммерческих, экономических и политических ограничений, которые тормозят процветание правительства, контролируемого Коммунистической партией, не желающей поддерживать устойчивый частный сектор», — объяснил президент совета.

Санкции выжимают все соки в первую очередь из тех, кто их применяет, а не из тех, против кого они вводятся, высказал мнение Кавулич.

Ранее в марте российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом Соединенные Штаты заявили, что не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.