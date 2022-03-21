Стало известно о подготовке пятого пакета санкций ЕС против России

Reuters: ЕС работает над пятым пакетом антироссийских санкций, а также нефтяным эмбарго

Страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», — заявил собеседник.

Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций, сообщил источник. В результате страны Европы должны вводить эмбарго на поставки нефти из России. На этом настаивают страны Балтии, включая Литву, а Германия предостерегает от поспешных действия, поскольку цены на энергоносители и так высоки.

Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что США прогнозируют сокращение российской экономики в два раза из-за западных санкций. «Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения. И мы не гордимся страданиями российского народа», — сказал представитель администрации.