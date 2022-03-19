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В Польше призвали Евросоюз прекратить торговлю с Россией

Премьер-министр Польши Моравецкий предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью остановить торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что Европейский совет может принять новый пакет санкций, по которому ЕС установит торговую блокаду с Россией. По мнению польского премьера, такие меры должны включать «запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями».

«Это полное отключение России от торговли дополнительно заставит Россию задуматься: не лучше ли прекратить эту ужасную войну. Я здесь на стороне протестующих», — заявил Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

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Николай Чигасов
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