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Индия захотела покупать российскую нефть по низким ценам

Нефтеперерабатывающие компании Индии захотели купить российскую нефть марки Urals

Фото: Shutterstock

Индийские нефтекомпании хотят купить российскую нефть марки Urals по выгодным ценам, несмотря на критику в свой адрес, пишет Bloomberg.

Например, индийская Hindustan Petroleum Corp. недавно приобрела два миллиона баррелей российской нефти с поставкой в ​​июне. Другие нефтеперерабатывающие компании (Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp.) тоже стремятся купить Urals по низким ценам.

Brent от TradingView

По данным правительства Индии, в 2021 году на нефть из России приходилось два процента от общего объема закупок за рубежом, или около 33 миллионов баррелей.

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что Индия поступит неправильно, если купит российскую нефть, хотя и признала, что это не нарушает санкции США. Между тем, чтобы упростить торговлю, Индия и Россия рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях.

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Платон Щукин
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