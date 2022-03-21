Индия захотела покупать российскую нефть по низким ценам

Нефтеперерабатывающие компании Индии захотели купить российскую нефть марки Urals

Индийские нефтекомпании хотят купить российскую нефть марки Urals по выгодным ценам, несмотря на критику в свой адрес, пишет Bloomberg.

Например, индийская Hindustan Petroleum Corp. недавно приобрела два миллиона баррелей российской нефти с поставкой в ​​июне. Другие нефтеперерабатывающие компании (Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp.) тоже стремятся купить Urals по низким ценам.

По данным правительства Индии, в 2021 году на нефть из России приходилось два процента от общего объема закупок за рубежом, или около 33 миллионов баррелей.

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что Индия поступит неправильно, если купит российскую нефть, хотя и признала, что это не нарушает санкции США. Между тем, чтобы упростить торговлю, Индия и Россия рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях.