Индия и Россия захотели расплачиваться друг с другом в рублях и рупиях

Индийское СМИ узнало о планах по расчетам с Россией в национальных валютах

Индия и Россия рассматривают возможность перейти к торговым расчетам в рублях и рупиях, пишет индийское деловое СМИ Mint со ссылкой на местных чиновников, знакомых с ситуацией. Для создания механизма расчетов в качестве базисной валюты хотят использовать китайский юань, узнало издание.

Новый механизм позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро. Планируется, что российский банк для этого должен открыть счет в индийском, а индийский — в российском. Решение изучается на фоне планов Индии нарастить закупки нефти в России — по сниженным ценам.

«Торговля в рублях и рупиях весьма возможна. Мы работаем над валютным соглашением, чтобы упростить торговлю, тем более, что мы хотим увеличить объемы закупаемой в России нефти», — пояснил один из собеседников Mint.

Ранее расчеты в рублях и рупиях уже пробовали использовать для менее объемных сделок — например, приобретения чая. Механизм важен для того, чтобы Индия могла продолжать закупать у Москвы оборонную продукцию, а Россия в свою очередь могла приобретать лекарственные средства и сельхозтовары. Сейчас на фоне ограничений платежи индийским экспортерам за уже отправленные в Россию товары на сумму в полмиллиарда долларов не проходят.

В начале марта Reuters сообщало, что крупнейший банк Индии State Bank of India (SBI) отказался сотрудничать с российскими компаниями, попавшими по западные санкции, и проводить их транзакции. Такое решение, как отмечается, продиктовано «значительным международным присутствием» SBI, из-за которого банк не хочет нарушать законы и ограничения, введенные властями отдельных стран. Собственных санкций Индия не вводила.

