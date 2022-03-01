Крупнейший банк Индии отказался сотрудничать с российскими компаниями

Крупнейший банк Индии State Bank of India (SBI) отказался сотрудничать с российскими компаниями, попавшими по западные санкции, и проводить их транзакции, сообщает Reuters со ссылкой на письмо кредитной организации, направленное некоторым клиентам.

В документе отмечается, что в транзакциях, где хотя бы одной стороной будет выступать российская компания или банк, попавшие под иностранные санкции, будет отказано, независимо от валюты, в которых они проводятся.

Такое решение, как отмечается, продиктовано «значительным международным присутствием» SBI, из-за которого банк не хочет нарушать законы и ограничения, введенные властями отдельных стран. Также SBI предупреждает своих партнеров о необходимости тщательно проверять контрагентов и их наличие в санкционных списках, чтобы не попасть под экстерриториальное действие зарубежных санкций.

При этом власти Индии до сих пор не вводили собственных санкций в отношении России и призывали к диалогу между сторонами.

В конце февраля Евросоюз, США, Великобритания, Япония и некоторые другие страны ввели санкции против российских банков и компаний на фоне спецоперации в Донбассе.