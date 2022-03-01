Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупнейший банк Индии отказался сотрудничать с российскими компаниями

Индийский банк SBI отказался проводить операции в пользу подсанкционных банков и компаний

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Крупнейший банк Индии State Bank of India (SBI) отказался сотрудничать с российскими компаниями, попавшими по западные санкции, и проводить их транзакции, сообщает Reuters со ссылкой на письмо кредитной организации, направленное некоторым клиентам.

В документе отмечается, что в транзакциях, где хотя бы одной стороной будет выступать российская компания или банк, попавшие под иностранные санкции, будет отказано, независимо от валюты, в которых они проводятся.

Такое решение, как отмечается, продиктовано «значительным международным присутствием» SBI, из-за которого банк не хочет нарушать законы и ограничения, введенные властями отдельных стран. Также SBI предупреждает своих партнеров о необходимости тщательно проверять контрагентов и их наличие в санкционных списках, чтобы не попасть под экстерриториальное действие зарубежных санкций.

При этом власти Индии до сих пор не вводили собственных санкций в отношении России и призывали к диалогу между сторонами.

В конце февраля Евросоюз, США, Великобритания, Япония и некоторые другие страны ввели санкции против российских банков и компаний на фоне спецоперации в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России
Глава ДНР пообещал взять Мариуполь в кольцо за сутки
Одна из первых жертв «афериста из Tinder» рассказала о его навыках в постели
Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы
Российских горняков вытащили из-под завалов шахты спустя четыре дня
Hyundai остановил работу завода в Санкт-Петербурге
Зеленский выступит на сессии Европарламента
Эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном
Крупнейший банк Индии отказался сотрудничать с российскими компаниями
Россияне повально перестали покупать путевки за границу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.