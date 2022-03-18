Россия нашла замену Европе на нефтяном рынке

Россия увеличила поставки нефти в Индию в четыре раза

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, что является признаком радикальной перестройки поставок энергоресурсов, пишет Financial Times.

Индия, третья в мире страна по потреблению энергии, скупила несколько партий российской нефти у трейдеров, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. В марте Россия поставила в Индию 360 тысяч баррелей нефти в день, что в четыре раза превышает средний показатель 2021 года. Таким образом Россия старается найти замену Европе на этом рынке.

«Уже отправленные партии нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе, приобретаются Индией», — сказал глава исследовательского отдела Kpler Алекс Бут. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что Индия поступит неправильно, если купит российскую нефть, хотя и признала, что это не нарушает санкции США.

«Индийские компании закупали нефти в России не слишком много, учитывая высокую стоимость доставки. Похоже, сейчас все меняется», — отметил аналитик Ambit Capital Вивекананд Суббараман. Исполнительный директор Frontline Ларс Барстад пояснил, что скидка на российскую нефть марки Urals составляет около 25-30 долларов за баррель, а фрахтовые ставки добавят к цене три-четыре доллара за баррель, что делает торговлю рентабельной.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Нindustan Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation и частная Nayara Energy на этой неделе купили суммарно семь миллионов баррелей российской нефти. Чтобы упростить торговлю, Индия и Россия рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях.