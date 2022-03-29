Российская нефть столкнулась с новыми проблемами

Reuters: «Транснефть» ограничила прием нефти в хранилища

Российская «Транснефть», крупнейший оператор нефтепроводов в мире, установила ограничения на прием нефти из-за заполненности своих хранилищ на фоне низкого спроса на российский импорт в условиях санкций, пишет Reuters со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников.

«Транснефть» уже заявила нескольким компаниям, что будет ограничивать прием новых партий: большие объемы, уже находящиеся на хранении, могут сказаться на ее операциях, утверждают собеседники агентства. Лимиты большей частью касаются той нефти, покупателей на которую пока не нашлось, тогда как компании, которым удается продавать свои грузы, смогут разместить все необходимые объемы в системе, пояснили два источника. В самой «Транснефти» оперативного комментария не дали.

Сейчас экспортеры российской нефти продолжают поставки, поскольку санкции Запада не предполагают полных запретов в энергетическом секторе, но сталкиваются с трудностями и при расчетах, и при поставках, и в итоге часть баррелей не находит покупателя. Трейдеры утверждают, что из-за низкого спроса приходится отменять или откладывать часть поставок Urals.

В начале марта вице-премьер Александр Новак утверждал, что власти видят проблемы с контрактацией российских нефти и нефтепродуктов на экспорт на апрель, но они решаемы. Речь идет о трудностях, большей частью связанных с финансированием, объяснял он: поскольку были введены ограничения в банковском секторе, многие поставщики, покупатели и трейдеры встречаются с трудностями при выдаче банками аккредитивов.