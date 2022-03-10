Власти рассказали о трудностях с экспортом российской нефти

Новак заявил о решаемых проблемах с контрактацией российской нефти на экспорт

Российские власти видят проблемы с контрактацией российских нефти и нефтепродуктов на экспорт на апрель, но они решаемы. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак, передает Интерфакс.

Он добавил, что на март контрактация уже проведена в полном объеме. Что касается апреля, то «здесь мы сталкиваемся на сегодняшний день с определенными проблемами, в первую очередь касающимися финансирования», пояснил Новак. Поскольку были введены ограничения в банковском секторе, многие поставщики, покупатели и трейдеры встречаются с трудностями при выдаче банками аккредитивов (форма расчетов между покупателем и продавцом, которая защищает их обоих), заявил он.

«Есть вопросы, касающееся использования судов, страховщики здесь тоже взяли паузу, поэтому по отдельным поставкам в ручном режиме решаются вопросы касательно наличия танкерного флота. Не все гладко, но вопросы, касающиеся добычи и экспорта, решаем с компаниями вместе и помогаем им в ручном режиме», — подытожил вице-премьер.

По данным «Коммерсанта», несмотря на проблемы российских нефтекомпаний с продажей спотовых партий нефти, им пока удается увеличивать производство. С начала марта среднесуточная российская добыча увеличилась на 0,5 процента относительно февральских уровней.

Между тем британская газета Financial Times утверждает, что около 70 процентов российской нефти «столкнулись с проблемой поиска покупателей».