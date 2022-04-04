Китайские корпорации заинтересовались дешевым российским газом

Крупные компании из Китая начали переговоры с Россией о закупке газа с большой скидкой

Крупнейшие китайские компании-импортеры сжиженного природного газа (СПГ) заинтересовались возможностью закупки дополнительных партий российского топлива, которое сейчас торгуется с большой скидкой, пишет Bloomberg. Ряд корпораций из КНР уже начали переговоры с поставщиками из России, однако им приходится действовать осторожно, чтобы избежать осуждения Запада.

Анонимные источники сообщили изданию, что дополнительные закупки планируют, в частности, энергетические гиганты Sinopec и PetroChina. По словам трейдеров, российский СПГ сейчас торгуется со скидкой более чем в 10 процентов, в то время как спотовые цены на газ остаются высокими после начала российской спецоперации на Украине. Тем не менее, большинство компаний во всем мире отказывается покупать топливо из России, опасаясь санкций и репутационного ущерба — например, уже в начале марта многие западные трейдеры и НПЗ стали отказываться от покупки партий российской нефти из-за ее «токсичности».

Китайские компании — одни из немногих, кто готов взять на себя эти риски. Рыночные источники сообщают, что за последние несколько недель корпорации из КНР уже закупили несколько партий российского СПГ. Однако и они стараются «оставаться в тени» — по словам источников, часть компаний намерена покупать газ через российские компании, которые будут действовать от их имени, чтобы скрыть свои планы закупок от зарубежных правительств. Кроме того, китайские импортеры предпочитают воздерживаться от закупок СПГ в больших объемах, чтобы не привлекать внимания.

В настоящее время Китай не испытывает острой необходимости в газе — относительно теплая погода и опасения по поводу нового локдауна ограничивают спрос на топливо. Однако возможность купить российский газ с большой скидкой по-прежнему привлекает компании, так как с помощью этих закупок импортеры могут пополнить запасы до нового скачка цен, ожидающегося летом. В конце марта стало известно, что импорт российского СПГ в Китай в феврале вырос в два раза, почти до 401 тысячи тонн. Кроме того, власти КНР допустили переход на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией.