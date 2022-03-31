Китай допустил переход на рубли или юани при оплате российского газа и нефти

Власти Китая допустили переход на рубли или юани при оплате энергоносителей из России

Китайские власти допустили переход на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

Субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями, отметили там. Допуская переход на рубли или юани при оплате российского газа и нефти, в МИД заявили, что «использование собственных национальных денежных единиц в процессе торговли может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».

При этом китайские компании планируют активнее использовать рубли или юани «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке».

Ранее стало известно, что Сирия готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах. Европа же исключила оплату за российский газ в рублях. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции, отметив, что не позволит ЕС платить в российской валюте.