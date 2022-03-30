Сирия призвала мир отказаться от доллара и задумалась о расчетах в нацвалютах с Россией

Сирия выступила с призывом к миру отказаться от «гегемонии доллара». Об этом сказал посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, указал он, Сирия готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах. «Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой», — заявил Хаддад и напомнил, что Сирия еще в 2011 году добавила в свой валютный портфель российский рубль и китайский юань.

Впрочем, ряд экспертов считает, что дедолларизация экономики если и произойдет, то не скоро. Например, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский признал, что сейчас риторика об окончании эпохи доллара стала распространенной. «Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США», — объяснил он.

С другой стороны, как указывал эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли, санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. «Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — заметил он и обозначил тренд на рост популярности юаня как резервной валюты.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и вовсе объявил о начале новой эры региональных валют. По его мнению, доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман».