Миру предрекли отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций

SCMP предрекла отказ от валютных резервов в долларах и евро из-за антироссийских санкций

Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, предрек в статье для китайской газеты South China Morning Post (SCMP) эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

Обозреватель указал, что последние несколько лет Москва стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. Как считает Кимберли, решение США и Европейского Союза о заморозке валютных резервов России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.

«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — отмечает журналист.

Также он допустил рост популярности юаня в качестве резервной валюты.

Ранее исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что инфляция скоро вернется в США, и доллар станет менее востребован для международных расчетов. Проведение почти всех международных расчетов через корреспондентские счета в США повышает риски отмены или блокировки любой операции для разных стран, утверждает финансист.