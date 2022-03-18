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Аналитик предрек скорый закат эры долара

Аналитик Тузов заявил, что в США скоро вернется инфляция, и эра доллара закончится

Фото: Shutterstock

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что инфляция скоро вернется в США, что сделает доллар «менее привлекательным для международных расчетов». Слова финансиста передает агентство «Прайм».

«Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах», — отметил он.

Бесконтрольное печатание доллара со стороны США должно было бы давно вызвать инфляцию. Но большая денежная масса абсорбировалась как раз в международных расчетах и хранении международных резервов в долларах. И первое и второе может постепенно сокращаться из-за политических рисков работы с американской валютой, считает специалист.

При этом аналитик напомнил, что США остается одной из ведущих экономик мира, и единая валюта в виде доллара, за которую торгуются все мировые ресурсы — это удобно. Как бы доллар не терял свои позиции, вместо двух доминирующих валют — доллара и евро — может стать пять валют-лидеров. К списку добавятся юань, рубль и рупия, подытожил эксперт.

Марина Совина
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