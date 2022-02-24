ЦБ временно запретил шортить

Российский Центробанк (ЦБ) временно запретил брокерам короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке («шортить»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Короткие продажи приостанавливаются с 11:00 мск 24 февраля и до отмены указанных предписаний. На такие меры ЦБ пошел «в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

Ранее регулятор анонсировал меры по поддержке рубля и принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. В ходе торгов 24 февраля курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. Ранее были приостановлены торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Короткая позиция или шорт — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, в таком случае и говорят, что он «шортит» или «играет на понижение».