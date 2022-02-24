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Банк России анонсировал поддержку рубля

ЦБ РФ начнет интервенции на валютном рынке

Фото: Globallookpress.com

ЦБ принял решения начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке, меры по поддержке рубля регулятор анонсировал в своем сообщении на сайте.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — отметили в ЦБ.

Курс доллара от TradingView

В ходе торгов 24 февраля курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. Ранее были остановлены торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе.

Мосбиржа сообщила, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы. Позже Мосбиржа анонсировала открытие торгов в 10:00 утра.

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Платон Щукин
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