Мосбиржа анонсировала открытие торгов

Московская биржа запустит торги в 10:00 по московскому времени, сообщается на сайте торговой площадки. Ранее они были приостановлены около 07:50.

«9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок», — указано в сообщении. Утром 24 февраля торги на Мосбирже прекратились из-за того, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Немногим позже о приостановке торгов объявила и Санкт-Петербургская биржа.

В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов, курс доллара достиг 85 рублей. После прекращения торгов на российских биржах, курсы основных иностранных валют к рублю на рынке Forex достигли исторических рекордов, подорожав на 9-10 процентов, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. К моменту публикации заметки на Forex евро стоит 99,2, доллар — 88,46 рубля.