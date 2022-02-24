Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мосбиржа анонсировала открытие торгов

Московская биржа пообещала запустить торги в 10:00 по московскому времени

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Московская биржа запустит торги в 10:00 по московскому времени, сообщается на сайте торговой площадки. Ранее они были приостановлены около 07:50.

«9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок», — указано в сообщении. Утром 24 февраля торги на Мосбирже прекратились из-за того, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы. Это случилось после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Немногим позже о приостановке торгов объявила и Санкт-Петербургская биржа.

В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов, курс доллара достиг 85 рублей. После прекращения торгов на российских биржах, курсы основных иностранных валют к рублю на рынке Forex достигли исторических рекордов, подорожав на 9-10 процентов, свидетельствуют данные площадки. В ходе торгов курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. К моменту публикации заметки на Forex евро стоит 99,2, доллар — 88,46 рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ
Быстрый разгром украинских систем ПВО объяснили
В Латвии запретили ретрансляцию двух российских телеканалов
Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины
Лукашенко проведет совещание с военными
В Москве проверят информацию о минировании всех судов
Эрдоган созвал Совет безопасности Турции в связи с ситуацией на Украине
Мосбиржа анонсировала открытие торгов
России предрекли всплеск спроса на жилье из-за признания ДНР и ЛНР
Еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.